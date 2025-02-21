Baf’ın “Panayia” köyü kırsalında gömülü vaziyette 37 buçuk kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haravgi gazetesi, uyuşturucu maddenin  Rum Narkotik Polisi’nin Çarşamba günü gerçekleştirdiği bir operasyonda  ele geçirildiğini  yazdı.

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Polisin 55 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’u takibe aldığını ve şahsın “Panaya” köyü yakınlarında açık arazide torağı kazdığının tespit edilmesi sonrasında ise bölgede arama gerçekleştirerek, paketlenmiş halde toprak altına gömülü uyuşturucu maddeleri ele geçirdiğini aktaran gazete, tutuklanan şahsın ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını aktardı.