Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

03.01.2025 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Alsancak’ta Ankara Caddesi üzerinde, Olena TSAI (K-39) 381 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MD 717 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan İlayda COŞKUN (K-20) yönetimindeki YV 051 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. MD 717 plakalı araç sürücüsü Olena TSAI, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.