Atletizm Federasyonu işbirliğinde üçüncü kez gerçekleştirilen Polis-Halk Koşusu’nda, Polis ile Halk sporun birleştirici gücü etrafında bir araya gelerek farkındalık yarattılar.

Polis tarafından alınan yoğun güvenlik ve trafik tedbirleri ile, tüm sporcular yarışlarını sağlıklı şekilde bitirerek finish çizgisine ulaştı. Finish çizgisine ulaşan tüm sporcular polis yetkilileri tarafından karşılanarak, kendilerine katılım madalyaları takdim edildi.

Genel Klasman ve 5 yaş kategorisinde(kadın-erkek) gerçekleştirilen 6 ve 12 km koşularının ödül töreninde, Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ, PGM I. Yardımcısı Ali ADALIER, İlçe ve PGM-Bölüm Müdürlerinin yanı sıra, Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat SAKALLI ve sponsorlarının katılımı ile dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ödül töreninin tamamlanmasının ardından koşunun gerçekleşmesi için katkı yapan sponsorlara, koşu anısı olarak teşekkür plaketi takdim edildi.