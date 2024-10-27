Kazalarla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

26.10.2024 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Yedidalga’da Şehit Hüseyin Saydan Sokak üzerinde, Aleah Filiz HAWKER (K-25) yönetimindeki GE 451 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve yaklaşık 2 metre derinlikteki boş arazi içerisinde takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcu Deniz KAPTAN (E-23), kaldırıldıkları Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

27.10.2024 tarihinde, saat 00:20 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Batuhan TEOMAN (E-22) 153 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LC 401 plakalı salon araç ile park halinden hareket edip güney istikametine doğru seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada İsmet İnönü Bulvarı üzerinde güney istikametine doğru seyreden Mehrdad KHAKSAR (E-37) yönetimindeki SP 490 plakalı aracın sol yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

27.10.2024 tarihinde saat 01:30 sıralarında, Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde, Eyüp YAĞIZ (E-27) 65 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki 42 AOJ 991 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve bir ikametgahının bahçe duvarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

27.10.2024 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Lefkoşa- Gazimağusa Ana Yolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Derya DEBRELİ (K-37) 98 miligram alkollü içki teşiri altında, yönetimindeki JU 077 plakalı araç ile doğu istikamete doğru seyrettiği sırada Halk Bank çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje ve çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarptıktan sonra, çember üzerine çıkarak trafik levhasına da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.