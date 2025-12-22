Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fezile Kesat, olguları aktardı. Polis, 18 Aralık 2025 tarihinde saat 20.30 sıralarında zanlının Güney Kıbrıs’tan uyuşturucu getireceğine dair bilgi alındığını ve aynı gün Metehan Sınır Kapısı civarında pusu görevine başlandığını söyledi.

Polis, zanlının saat 20.30 sıralarında Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptığını, Şehit Teğmen Sokak’ta durdurularak aracında arama yapıldığını belirtti. KTV 914 plakalı araçta yapılan aramada yaklaşık 4 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Zanlının suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını söyledi. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, uyuşturucunun kimden ve hangi amaçla getirildiğine yönelik soruşturmanın sürdüğünü belirterek 8 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.