Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), 6 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen grevin sendikanın sendikal kararları doğrultusunda ve yasal sınırlar içerisinde yapıldığını açıkladı.

Tıp-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu grevin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından herhangi bir uzlaşma iradesi ortaya konmadığı savunularak, “Sağlık Bakanlığı tarafından herhangi bir uzlaşma iradesi ortaya konmamış, hekimlerin ve sağlık sisteminin sorunlarına yönelik somut bir çözüm adımı atılmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

Sendika, bu nedenle grev kararını sürdürme yönünde karar alındığını belirterek, “Sendikamız, grev kararını sürdürme yönünde karar almıştır” açıklamasında bulundu.

Açıklamada, bu kapsamda 9 Şubat 2026 Pazartesi günü bir günlük grev yapılacağı duyurularak, grev süresince sendikanın örgütlü bulunduğu tüm kamu sağlık birimlerinde acil servisler, yoğun bakım üniteleri, yatan hasta hizmetleri, hemodiyaliz ve kemoterapi hizmetleri hariç tüm sağlık hizmetlerinin durdurulacağı kaydedildi.

Tıp-İş, aynı gün saat 10.00’da Mağusa Devlet Hastanesi’nde grev süreci ve güncel gelişmelere ilişkin basın açıklaması yapılacağını belirterek, “Tüm basın mensuplarını, demokratik kitle örgütlerini ve sendikaları basın açıklamamıza davet ederiz” ifadelerine yer verdi.