Genel Kurul yasa tasarılarının onaylanmasının ardından görüşmelerini tamamladı. Meclis yarın saat 10.00’da denetim göreviyle toplanacak.

-Besim

Genel Kurul'da ilk olarak Yatakli Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü. Söz alan CTP Milletvekili Filiz Besim, hemşirelikte İngilizce yeterliliğin önemine işaret ederek, ülkede yabancı insan sayısının fazlalığına dikkat çekti ve tedavi görecek kişiler için hemşirelerde temel İngilizcenin önemine vurgu yaptı.

Hastanelerde yıpranmışlığın olduğunu, hemşirelerin yaşadığı sıkıntılar olduğunu anlatan Besim, nakil tüzüğünün kaldırılmasının da bu tükenmişliği, güvensizliği artırdığını söyledi.

Sağlıkta hemşirelerin önemine vurgu yapan Besim, adil huzurlu bir çalışma ortamının önemine değindi.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, ülkede son zamanlarda yaşanan hemşire açığına işaret etti. Sağlıkta büyük yatırımlar yaptıklarını ancak başta hemşireler olmak üzere sağlık personeli ile ilgili sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Dinçyürek, İngilizce hemşire eğitimi veren üniversiteleri genelde yabancıların tercih ettiğini kaydetti.

Dinçyürek, sağlık sistemi için hemşirelik mesleğinin çok önemli olduğunu, bu sistemi geliştirecek adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.

İngilizce bilen hemşire sayısının az olduğunu ifade eden Dinçyürek, kamuda da İngilizcenin önemine vurgu yaptı ve bu yönde gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

Nakil tüzüğünün yasal zemine uygun olması için çalıştığını, siyasi atama yapmadığını ifade eden Dinçyürek, yasaya destek veren milletvekillerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Birleştirilmiş Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik)”, “Birleştirilmiş Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik)”, “Birleştirilmiş Yol Güvenliği (Değişiklik)” yasa tasarılarının ve Genel Kurul’dan bir daha görüşülmek üzere komiteye geri alınan “Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin üçüncü görüşmelerini de yaptı ve oybirliği ile onayladı.

Genel Kurul daha sonra görüşmelerini tamamladı.