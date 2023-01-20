Çatalköy bölgesinde, Vouge Plajı olarak bilinen noktadan Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptığı belirlenen 40 düzensiz göçmen ve düzensiz göçmenlerin KKTC’ye kanunsuz olarak girişine yardım ettiği belirlenen M.K.S. ve P.U. isimli zanlılar, Girne Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandı.

KKTC’ye Kanunsuz yolardan giriş yapan ve Suriye Uyruklu olan 40 göçmen, 25 erkek, 2’si bebek 10 çocuk ve 5 de kadından oluşuyor.

Düzensiz göçmenler mahkemeye otobüsle getirildi. Erkek düzensiz göçmenler mahkemeye çıkarılırken, 5 kadın göçmen, çocuklarıyla ilgilenebilmeleri için güvenlik önlemi alınarak otobüste bekletildi ve dava gıyaplarında görüldü.

Mahkemeye ilk olarak, KKTC’ye Kanunsuz giriş yapma suçundan methaldar olan düzensiz göçmenler çıkarıldı.

Meselenin tahkikat sorumlusu Ömer Yavuz mahkemede verdiği yeminli ifadede, zanlıların dün saat 04.00 sıralarında Çatalköy’de Acapulco ve Elexus Otelleri arasında kalan, onaylı bir liman olmayan Vouge tesisleri sahilinden KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptıklarının belirlendiğini belirtti.

Polis ekiplerinin Çatalköy Esentepe arasında bulunan Şençağ Market önünde yaptıkları operasyonda, düzensiz göçmenlerin Lefkoşa’da sakin M.S.nin kullanımındaki RN 124 plakalı Van aracın bagajında tespit edildiğini söyleyen tahkikat sorumlusu meseleyle ilgili tahkikatın çok yeni olduğunu, zanlıların telefonlarında kamera görüntülerinde inceleme ve kimlik tespiti yapılarak ifadelerin alınacağını belirterek, zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk talep etti.

Mülteci hakları derneği avukatı da, tutukluluk süresine itirazda bulunmazken, özellikle kadın ve çocuk düzensiz göçmenlerin, gerekli güvenlik önlemleri alınarak, uygun bir yurtta polis gözetiminde tutulmasını talep etti. Tahkikat sorumlusu Ömer Yavuz, mültecileri öğrenci yurduna yerleştireceklerini söyledi.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Zehra Yalkut Bilgeç de tahkikatın salimen yürütülmesine olanak sağlamak için zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk emri verirken, tutukluluk şartlarının sosyal hizmetler dairesi gözetiminde oluşturulacağını kaydetti.

Mahkemeye daha sonra, insan kaçakçılığı ve KKTC’ye kanunsuz giriş meselelerinden methaldar olan zanlılar M.K.S. ve P.U. çıkarıldı.

Meselenin tahkikat sorumlusu Ömer Faruk Şengil, daha önceden alınan bir ihbar üzerine, zanlının bir süredir polisin takibinde olduğunu belirterek, RN 124 plakalı aracı, eşinin de SJ 056 plakalı aracıyla önlü arkalı Çatalköy Esentepe bölgesinde gezindiğinin öğrenildiğini, sabah 04.40 raddelerinde Şençağ market önünde operasyon düzenlendiğini belirtti

Operasyonda, M.S.ye aracında kanunsuz bir şey olup olmadığının sorulduğunu, zanlının bu soruya “bilmem” diyerek cevap verdiğini dile getiren tahkikat sorumlusu, aracın bagajında düzensiz göçmenlerin tespit edilmesinden sonra, zanlının göçmenleri yol kenarında bularak karakola götürmek üzere aracına aldığı şeklinde açıklamada bulunduğunu söyledi.

Zanlının aracını takip eden SJ056 plakalı aracı durdurduklarında, araçta bulunan zanlı M.S.nin eşi P.U.nun, öndeki aracı tanımıyorum diyerek, geçmek istediğini belirten tahkikat sorumlusu, suçüstü durumunda tespit edilen zanlıların tutuklandığını dile getirdi.

Zanlıların, telefonlarının incelemeye alındığını, kamera kayıtlarının inceleneceğini ve alınması gereken birçok ifade bulunduğunu belirten tahkikat sorumlusu, olayla bağlantılı başka kişilerin de bulunabileceğini, zanlıların serbest kalması halinde bunlara etki edebileceğini belirterek, 3’er gün tutukluluk talebinde bulundu.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Zehra Yalkut Bilgeç de, meseleyle ilgili tahkikatın yeni başladığını , konunun Ağır Ceza Mahkemesinde değerlendirilecek çok ciddi bir suç olduğuna vurgu yaparak, tahkikatın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla , zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk emri verdi.