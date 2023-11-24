Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

24.11.2023 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, Maksat KERİMOV (E-44) 415 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NB 055 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafiğin durması sonucu durmak zorunda kalan Polen MAYDA (K-23) yönetimindeki RT 406 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. NB 055 plakalı araç sürücüsü Maksat KERİMOV tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

