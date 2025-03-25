Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:
24.03.2025 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Alsancak’ta Atatürk Caddesi üzerinde, Zekeriya TEZKOL (E-55) 425 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UA 710 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun batısında bulunan elektirik direğine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.