Lefkoşa Hamitköy’de bir aile mangal dumanından zehirlendi.

Ürdünlü bir aileden anne, baba ve iki çocuk, mangalın çıkardığı dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olayda annenin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

MANGALI YAKTIKTAN SONRA EVİN İÇİNE ALDILAR

Edinilen bilgilere göre aile önce mangal yaktı, ardından mangalı evin içine aldı. Kapalı ortamda biriken mangal dumanı kısa sürede evi doldurdu.

Bir süre sonra dumandan etkilenen aile bireyleri fenalaşınca sağlık ekiplerine haber verildi.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 4 kişiyi hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

