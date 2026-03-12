Bunlar da ilginizi çekebilir

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 4 kişiyi hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Bir süre sonra dumandan etkilenen aile bireyleri fenalaşınca sağlık ekiplerine haber verildi.

Edinilen bilgilere göre aile önce mangal yaktı, ardından mangalı evin içine aldı. Kapalı ortamda biriken mangal dumanı kısa sürede evi doldurdu.

Olayda annenin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Ürdünlü bir aileden anne, baba ve iki çocuk, mangalın çıkardığı dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Lefkoşa Hamitköy’de bir aile mangal dumanından zehirlendi.

