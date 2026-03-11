Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’ndeki iki üyesinde değişikliğe gitti.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, UBP Milletvekili Hasan Küçük ile Hasan Taçoy’un yerine Sadık Gardiyanoğlu ve Alişan Şan’ın görevlendirilmesine karar verildi.

Sunat Atun İDDİALARA YANIT VERMİŞTİ

UBP Milletvekili ve Grup Başkanvekili Sunat Atun, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda komitedeki üye değişikliği konusunda iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, “Hiçbir milletvekili talimat almaz. Meclis’te görev yapan her milletvekili kendi iradesiyle hareket eder” demişti.

Atun, ana muhalefetin konuyu farklı bir zemine çekme çabalarının kabul edilemeyeceğini belirtmiş, UBP olarak yapılan düzenlemeleri parti grubu olarak onayladıklarını söylemişti.

Sunat Atun, yapılan düzenlemenin ilgili milletvekillerinin yoğun görev takvimleri ve yurt dışı programları dikkate alınarak gerçekleştirildiğini de aktarmıştı.