Yasak kapsamındaki bölgeler:

Akıncılar

Kırklar

Gaziköy

Balıkesir

Paşaköy

Yiğitler

Kırıkkale

Meriç

Dilekkaya

Balıkesir köyleri ve civarı

Duyuruda;

“Aksi yönde hareket edenler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır. Söz konusu yasağa tüm kişi ve kuruluşların titizlikle uyması önemle rica olunur.” ifadelerine yer verildi.

Yasağın, Ercan Havaalanı’ndaki hava trafiği güvenliği ve olası risklerin önlenmesi amacıyla alındığı, ikinci bir duyuruya kadar belirtilen bölgelerde uçuş yapılmaması belirtildi.