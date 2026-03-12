Yasak kapsamındaki bölgeler:
Akıncılar
Kırklar
Gaziköy
Balıkesir
Paşaköy
Yiğitler
Kırıkkale
Meriç
Dilekkaya
Balıkesir köyleri ve civarı
Duyuruda;
“Aksi yönde hareket edenler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır. Söz konusu yasağa tüm kişi ve kuruluşların titizlikle uyması önemle rica olunur.” ifadelerine yer verildi.
Yasağın, Ercan Havaalanı’ndaki hava trafiği güvenliği ve olası risklerin önlenmesi amacıyla alındığı, ikinci bir duyuruya kadar belirtilen bölgelerde uçuş yapılmaması belirtildi.