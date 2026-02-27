Görüşmede, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu da hazır bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ana başlık ele alındı. İlk olarak, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi ile Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğinde tüm okulları kapsayacak çalışmalar değerlendirilerek, spor yapmayan çocukların hareketlendirilmesi, spora özendirilmesi ve yeteneklerine uygun branşlara yönlendirilmesine yönelik planlamalar üzerinde duruldu. Çalışmaların temel hedefinin çocuklarda hareketsiz yaşamın önüne geçmek, obezite riskini azaltmak ve sağlıklı bireyler yetiştirmek olduğu vurgulandı.

İlkokul 9–10 yaş grubu öğrencileri kapsayan yetenek taraması konusunun da ele alındığı görüşmede, iş birliği çerçevesinde ülke genelinde yapılacak taramalarla başarılı öğrencilerin tespit edilmesi, elit sporcu adayı olarak takip edilmesi ve yönlendirildikleri branşlarda ilgili federasyonlar tarafından bireysel olarak desteklenmeleri konuları görüşüldü.

Çavuşoğlu: “Çocukların erken yaşta sporla buluşması gelişimleri için büyük önem taşıyor”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, çocukların erken yaşta sporla buluşmasının hem fiziksel hem de ruhsal gelişimleri açısından önem taşıdığına dikkati çekerek, bu iş birliğini son derece değerli bulduklarını belirtti.

Çocukların telefon ve bilgisayar başında geçirdikleri sürenin azaltılmasının önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, “Amacımız yalnızca başarılı sporcular yetiştirmek değil; aynı zamanda spor yapan, sağlıklı, disiplinli ve özgüveni yüksek bir neslin yetişmesine katkı sağlamaktır.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, yapılacak yetenek taramalarıyla öğrencilerin potansiyelinin erken yaşta keşfedilmesinin ülke sporuna da önemli katkı sağlayacağını vurgulayarak, çalışmaların kısa sürede hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

MOK Başkanı Orçun Kamalı ise kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çavuşoğlu’na ziyaret anısına plaket takdim etti.