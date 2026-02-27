Görüşmede, sosyal sigortalı hastaların ilaç temini konusunda yürürlükte olan sistemle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Sezgi Ballı ile Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü İlter Ökter de hazır bulundu.

Eczacılar Birliği Başkanı Duygu Adahan, Sosyal Sigortalar Dairesince sözleşmeli özel eczanelere sunulan eczane provizyon sisteminin güvenli ve sorunsuz bir şekilde çalıştığını ve sistemin işlerlik kazandığını belirterek taleplerini Bakan Hasipoğlu’na iletti. Adahan, özellikle özel doktorların hâlihazırda manuel olarak işlemekte olduğu reçetelerin artık sistem üzerinden elektronik ortamda kaydedilmesi gerektiğini vurguladı. Adahan bu uygulamanın, sistemin daha güvenli ve hatasız çalışması açısından büyük önem taşıyacağını ifade etti.

Ayrıca Adahan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından birçok sektöre sağlanan prim desteğinden yararlanma taleplerini de Bakan Hasipoğlu’na iletti.

Bakan Hasipoğlu da görüşmede Eczacılar Birliği’nin taleplerini değerlendireceklerini belirterek, eczanelerin sosyal sigortalıların ilaç temin sürecinin güvenli ve sigortalıları mağdur etmeyecek şekilde yürütüldüğünü söyledi. Hasipoğlu, manuel mühür sisteminin artık kullanılmadığını, sistemin tamamen elektronik ortama aktarıldığını kaydederek, hastanelerde bulunmayan ilaçların sistem üzerinden özel eczanelere yönlendirildiğini ve böylece hastaların , başka bir işleme gerek kalmadan ilaçlarını indirimli bir şekilde sözleşmeli eczanelerden temin edebildiğine dikkat çekti.

Bakan Hasipoğlu, kamu sağlık kuruluşları ile sözleşmeli veya sözleşmesiz özel doktorlardan yazılan tüm reçetelerin sözleşmeli eczaneler tarafından karşılandığını da belirterek, şu anda 227 sözleşmeli eczanenin bulunduğunu ve sistemin hızlı, güvenli bir şekilde çalıştığını vurguladı. Ayrıca, bu sistemin daha da genişletilmesi için işbirliğinin sürdürüleceğini ifade etti.