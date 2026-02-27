Törene, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Ünal ÜstelBaşbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bazı milletvekilleri, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) Koordinatörü Erol Öz, Türk Hava Yolları Satış (2. Bölge) Başkanı Mahmut Yayla ile ofis yetkilileri katıldı.

“Ada Kıbrıs” projesi kapsamında çekilen ve Meryem Uzerli’nin oynadığı reklam filminin gösterimiyle başlayan etkinlikte, TC Büyükelçisi Başçeri, Başbakan Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ile Türk Hava Yolları Satış (2. Bölge) Başkanı Yayla konuşma yaptı.

Etkinlik THY Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Şehir Ofisi’nin açılışıyla son buldu.

-Üstel: “Türkiye'de yaptığımız görüşmeler her zamanki gibi olumlu oldu.”

Başbakan Ünal Üstel, konuşmasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiğini belirterek, “Türkiye'de yaptığımız görüşmeler her zamanki gibi olumlu oldu.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştirilen tüm görüşmelerin ülke insanının rahatlığı ve ferahlığı için olduğunu kaydeden Üstel, yeni başlatılacak projelerin ve yeni imzalanacak protokollerin Kıbrıs Türk halkı için yararlı olacağını belirtti.

Başbakan Üstel, görüşmelerde enerji alanında, eğitimde ve turizmde neler yapacaklarını da konuştuklarını vurgulayarak, “İnşallah önümüzdeki hafta, ayın beşinde TC Cumhurbaşkanı Yardımcımız ülkemize gelecek.” dedi.

Görüşmeler sırasında Yılmaz ile birlikte Ramazan ayı dolayısıyla iftar yapacaklarını da kaydeden Üstel, “Kendisi, hem bizimle, hem milletvekillerimizle, hem de halkımızla buluşacak. Değerlendirmeleri buradan da sürdüreceğiz.” bilgisini paylaştı.

Üstel, THY’nin yeni şehir ofisi hakkında da konuşarak, ofisin Lefkoşa’nın merkezinde, Saray Otel’in, tarihi eserlerin, mahkemelerin, Ulusal Birlik Partisi’nin kurulduğu yerde olmasının önemine değindi.

Böylesi tarihi bir binada Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzeydeki şirketlerinden Türk Hava Yolları’nın bir ofis açmasının kendilerini gururlandırdığını söyleyen Üstel, ofisin, özelde Lefkoşa'ya, genelde de ülkeye hayırlı olmasını diledi.

-Başçeri: “Başta THY olmak üzere tüm özel sektör taşıyıcılarının sivil havacılık olarak geldikleri nokta gurur verici”

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de konuşmasında, THY’nin 1933 yılında kurulduğunu anımsatarak, 1933 yılından bu yana Türk bayrağını milli hava yolu taşıyıcısı olarak göklerde taşıdıklarını ve başta Türk Hava Yolları olmak üzere tüm özel sektör taşıyıcılarının sivil havacılık olarak geldikleri noktanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

Sivil havacılığın bu noktaya gelebilmesinde devlet katkısının öneminin altını çizen Başçeri, devletin özellikle bu alanlarda insan kaynaklarına ve teknolojiye yaptığı yatırımlara işaret etti.

Başçeri, Ercan Uluslararası Havaalanı'nın kapasitesinin artırılmasının KKTC’ye başka bir ufuk açtığını söyleyerek, havaalanına bugün günde elliye yakın sefer yapıldığını belirtti.

TC Turizm ve Kültür Bakanlığı ile KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'nın çok yakın iş birliği içerisinde hareket ettiğini söyleyen Başçeri, Ada Kıbrıs projesi kapsamında yürütülen tanıtım kampanyasının çok önemli olduğunu ve bugün lansmanı yapılan reklam filminin ilerleyen günlerde çeşitli televizyonlarda yayınlanacağını ifade etti.

Başçeri, çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını da vurgulayarak, “Bugün THY’nin reklamında da gördüğümüz gibi adada inanç turizmi, gastronomi turizmi gibi farklı turizm hedeflerinin ortaya konması gerekiyor.” dedi.

Mekânın THY’ye kazandırılmasında emeği geçen Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teşekkür eden Başçeri, Ramazan ayının uğurlu geçmesi temennisinde de bulundu.

-Ataoğlu: “Bundan sonraki süreçte de THY ve AJET ile işbirliklerimiz artarak devam edecek”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konuşmasında, bugünkü lansmanın “Ada Kıbrıs” projesi ile İngiltere’de başlatılan çalışmanın devamı olduğunu aktararak, projenin, doğduğu yerde, kendi adasında lansmanını yapmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

İstanbul'daki lansmanın TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştiğini anımsatan Ataoğlu, THY işbirliğiyle AJET'in seferlerinin arttırılması ve fiyat politikası uygulamasıyla başlatılan çalışmalar sayesinde bugüne kadar yüzde 20’yi aşkın bir sayıya ulaştıklarını kaydetti.

Ataoğlu, bundan sonraki süreçte de THY ve AJET ile işbirliklerinin artarak devam edeceğini aktararak, Türk Hava Yolları'nın devam edecek bu seferlerinin, destinasyon sayılarının da artmasıyla ülke ekonomisine ve ülke turizmine değer katacağına inanç belirtti.

Desteklerden dolayı katkı koyan herkese teşekkür eden Ataoğlu, binanın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

-Arıklı: “Türk Hava Yolları, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise konuşmasında, Türk Hava Yolları’nın Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olduğunu belirterek, THY’nin gerçekten global bir şirket olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) THY kanatları altında bir şirket olduğunu anımsatan Arıklı, “Şayet KTHY’i, THY’den koparıp, ‘biz yöneteceğiz’ mottosuyla alıp da batırmasaydık, bugün KTHY’nin nerede olacağını tahmin bile edemiyorum.” ifadesini kullandı.

Arıklı, “KTHY batıranların” şimdi de Türkiye'den gelen önemli projelere karşı çıkan ve bu projeleri “itibarsızlaştırmaya çalıştığını" söyledi. Erhan Arıklı, KKTC’ye yeni ufuklar açacak Fiberoptik Projesi’ne yine aynı mantıkla karşı çıkıldığını kaydederek, “Bu zihniyeti aşmak gerçekten çok zor.” dedi.

Kendisinin Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın yerine yeni bir havayolu kurabilmek için defalarca girişimde bulunduğunu kaydeden Arıklı, “Maalesef başaramadık. Olmuyor.” şeklinde konuştu.

Türkiye Büyükelçiliği ve Türkiye yetkililerinin gayretiyle Ercan Havaalanı'nı açabildiklerini dile getiren Arıklı, “Ercan Havaalanı'nı dahi itibarsızlaştırmak, güvensiz bir havaalanı ilan edebilmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar.” ifadesini kullandı.

Arıklı, KKTC’yi bir tık yukarıya götürebilmek için bu zihniyetin aşılması gerektiğini söyledi.

-Yayla: “Dünyada en çok ülkeye uçan havayolu”

Türk Hava Yolları Satış (2. Bölge) Başkanı Mahmut Yayla ise konuşmasında, THY olarak 90 yılı aşan tarihleri boyunca yolcu taşıyan bir marka olmanın ötesinde, ülkeler arasında ekonomik, kültürel ve sosyal bağları güçlendiren bir köprü görevi üstlendiklerini söyledi.

Yayla, bugün 6 kıtada, 132 ülkeye uçuşları bulunduğunu kaydederek, “Dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olarak küresel ölçekte büyürken, hizmet verdiğimiz her noktada yerel bağlarımızı derinleştirmeye büyük önem veriyoruz.” dedi.

KKTC’nin kendileri için ortak tarih ve kültürü paylaştıkları kardeş bir ülke olduğuna dikkat çeken Yayla, yüzlerce yıllık geçmişe dayanan bağın havacılıktaki temellerinin de oldukça köklü olduğunu kaydetti.

“ Türk Hava Yolları’nın ilk 5 yurt dışı hattı arasında yer alan uçuşlarımız, 1951 yılında Lefkoşa’ya başlamış, kurulan bu hava köprüsü yıllar boyunca kuvvetlenerek devam etmiştir.” diyerek, ilk günden bugüne kadar adayı dünyaya, dünyayı da adaya bağladıklarını belirtti.

Yayla, bugünkü açılışın 70 yılı aşkın güçlü geçmişin yeni ve stratejik bir adımı olduğunu kaydederek, “Bu ofisin, KKTC’nin turizm hareketliliğine katkı sağlayan, yerel ekonomiyi destekleyen ve ülkenin küresel görünürlüğünü artıran bir yapı olarak konumlanacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

KKTC turizm potansiyelini daha da artırmak için çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Yayla, yeni şehir ofislerinin ve reklam filminin hayırlı olmasını diledi.