Eğitim Merkez Komutanlığında yer alan töreni, Cumhurbaşkanı Vekili, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, aileler, askeri ve sivil yetkililer izledi.

Cumhurbaşkanı Vekili, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin celbi selamlamasıyla başlayan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi, 4. Piyade Alay Sancağı’nın tanıtılması ile devam etti.

Tören, ant içmenin icrası, celp adına Asteğmen Şevki Öksüzoğulları’nın konuşması, Çavuş Gökhan Taşkıran’ın “Kıbrıs Türkü’yüz” adlı şiiri okuması, yaş kütüklerine dönem plaketlerinin çakılması, başarılı olan personele ödüllerinin protokol tarafından verilmesi, 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ömer Bulut’un konuşması, Mücahitler Marşı’nın okunması ve tören geçişiyle tamalandı

Asteğmen Şevki Öksüzoğulları celp adına yaptığı konuşmada, askerlik hizmetinin kutsal bir görev olduğunu belirterek, bu görevin üstün cesaret, fedakarlık, dürüstlük ve mutlak itaatle yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Öksüzoğulları, ecdadın kutsal emanetini devralmaktan büyük bir gurur ve şeref duyduklarını vurgulayarak, milletin vereceği görevi tereddütsüz yerine getireceklerini söyledi.

Mücahitlere hitaben “Artık, bayrak, sancak ve vatanımızın nöbet sırası bizde” diyen Öksüzoğulları, çağdaş KKTC’nin bağımsızlığının, egemenliğinin yılmaz bekçileri olduklarını kaydetti.

Öksüzoğulları, devletin bağımsızlık ve egemenliğinin sürdürülemsinde vatani görevi azim ve inançla yerine getireceklerini sözlerine ekledi.

4. Piyade Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ömer Bulut da, KKTC’nin varlığını ve bütünlüğünü devam ettirmesi, Kıbrıs Türk halkının huzur ve güven içerisinde özgür ve egemen olarak yaşayabilmesi için vatan savunmasına katılan 46. Dönem 5. Devre Yedek Subay ile 46. Dönem 6. Devre Çavuş Celbi genç Mücahitlerin huzurda yemin ettiklerini söyledi.

Bulut, “Gücünü miletinden, cesaret ve maharetini milli hasletlerinden, güvenini şanlı geçmişinden, geleceğe yönelik hedeflerini ise Atatürk ilke ve inkılaplarından alan GKK saflarına katıldılar” diye devam etti.

Bulut, genç Mücahitlerin “Her Türk asker doğar” özdeyişini doğruladıklarını belirtti.

Bulut, ant içme töreninin askerlikteki törenlerin en kutsalı olduğunu vurgulayarak, “Türk gencinin özünde var olan göreve bağlılık, kanun nizam, örf ve adetlere uymanın, vatan için gerektiğinde ’ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum’ inancının sesli bir ifadesidir” dedi.

Bulut, Mücahitlerin ant içmede namus sözü verdiklerini hatırlatarak, “Bu güzel vatana göz dikmek isteyenlere 1964'te ve 1974'te verdiğimiz gibi bir ders vermeye daima hazır olacaksınız” dedi.