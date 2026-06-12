Yoğun bir çalışma döneminden geçtiklerini belirten Çeler, bir yandan aday belirleme süreçlerini ve politika çalışmalarını yürüttüklerini, diğer yandan da yerel seçimlere ilişkin görüşmeleri sürdürdüklerini söyledi.

Hükümetin seçim takvimine ilişkin nasıl bir karar alacağını da yakından izlediklerini ifade eden Çeler, UBP’nin ciddi bir çıkmaz içinde olduğunu ifade etti. UBP’nin seçimleri erteleme ya da genel ve yerel seçimleri birlikte yapma eğiliminde olduğunu belirten Çeler, hangi karar alınırsa alınsın toplumun mevcut yönetime ciddi bir ders vereceğini söyledi.

Çeler, yerel ve genel seçimlerin aynı gün yapılmasının hem seçmen hem de Yüksek Seçim Kurulu açısından ciddi sorunlar yaratacağını ifade ederek, bunun ekonomik gerekçelerle savunulmasının gerçekçi olmadığını kaydetti. Seçim sonuçlarının sağlıklı belirlenmesinin demokrasi açısından hayati olduğunu vurgulayan Çeler, iki seçimin birlikte yapılması durumunda sayım sürecinin uzayacağını ve ek maliyetler doğacağını belirtti.

“TDP üçüncü parti konumunda”

TDP’nin yükselen bir trend içinde olduğunu ifade eden Çeler, yaptırdıkları anketlerde birinci partinin CTP, ikinci partinin UBP, üçüncü partinin ise TDP olarak göründüğünü söyledi. Çeler, üçüncü partinin kim olacağına toplumun karar vereceğini ifade etti.

Partinin adaylarını aşamalı olarak tanıtacaklarını kaydeden Çeler, TDP’nin “o geldi, bu geldi” anlayışıyla değil, kökü ve ideolojisi olan bir parti olarak yol yürüdüğünü vurguladı. TDP’nin 50 yıllık sosyal demokrat geleneğe sahip olduğunu belirten Çeler, bu geleneğin genç ve dinamik kadrolarla birleştiğini ifade etti.

Çeler, TDP’ye yönelik yıpratma girişimlerinin de partinin yükselişinden duyulan rahatsızlığı gösterdiğini savunarak, “TDP her türlü yıpratmaya karşı birbirine sarılarak seçimlerin üstesinden gelecektir” dedi.

“Ak güvercin mecliste yerini alacak”

TDP’nin yeniden güçlü biçimde mecliste yer alacağına inandığını belirten Çeler, toplumun TDP’ye duyduğu özlemi sahada gördüklerini söyledi.

Çeler, TDP’nin geçmişte hem muhalefette hem de hükümette ortaya koyduğu tavrın bugün daha iyi anlaşıldığını ifade ederek, “Artık bu güvercin uçacak. Ak güvercin mecliste yerini alacak” dedi.

TDP’nin en az beş milletvekiliyle meclise girmesi gerektiğini söyleyen Çeler, TDP’siz geçen dönemde muhalefet eksikliğinin görüldüğünü belirtti. Güçlü bir TDP’nin mecliste komitelerde görev alarak ülke yararına yasalar üreteceğini ifade etti.

Seçimde karma oy çalışmalarının da yapılacağını ancak TDP’nin esas hedefinin mühür toplamak olduğunu belirten Çeler, “Bir mühür 50 oy, karmadaki bir tik bir oydur” diyerek, TDP’nin hükümette güçlü bir ortak olabilmesi için ak güvercine mühür vurulması gerektiğini söyledi.

“Sol belediyeciliğin başarılı olduğu görülüyor”

CTP ile yürütülen görüşmelere de değinen Çeler, TDP’nin temel amacının solun kendi içinde didişmesi değil, ülkeyi doğru yönetmek için birlikte hareket etmesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde TDP’nin ciddi bir fedakârlık gösterdiğini ve tüm enerjisiyle Tufan Erhürman’ın yanında durduğunu ifade eden Çeler, yerel seçimlerde ise mevcut sol belediyelerin korunması ve solun elinde olmayan belediyelerin kazanılması gerektiğini belirtti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın Lefkoşa’da güçlü bir aday olduğunu vurgulayan Çeler, Harmancı’nın adaylığını hiçbir zaman başka partilerin desteğine bağlamadığını ve ittifak olmasa da kazanabilecek bir güce sahip olduğunu söyledi.

Bazı bölgelerde TDP ve CTP’nin ortak bağımsız aday desteklemesinin de mümkün olabileceğini belirten Çeler, görüşmelerin sürdüğünü ve temmuz başı gibi daha net bir tablonun oluşabileceğini ifade etti.

“Genel sağlık sigortası en önemli icraatlardan biri olacak”



TDP’nin sermaye düşmanı olmadığını vurgulayan Çeler, ulusal sermaye güçlendikten sonra adil vergilendirme ile kamuya kaynak yaratılması gerektiğini söyledi. Vergi oranlarını artırmak yerine düşürerek tabana yaymayı hedeflediklerini belirten Çeler, bu yöntemle daha fazla vergi toplanabileceğini ifade etti.

Sağlık alanında genel sağlık sigortasına geçişin en önemli icraatlardan biri olacağını söyleyen Çeler, Çalışma Bakanlığı döneminde bu konuda ciddi adımlar attığını ve altyapının hazırlandığını kaydetti. Devlet hastanelerinin en iyi hizmeti vermesi gerektiğini belirten Çeler, eksik kalan alanlarda özelden hizmet alınabilmesini ve bunun genel sağlık sigortası tarafından karşılanmasını hedeflediklerini söyledi.

Mevcut hükümetin ekonomik bir enkaz yarattığını savunan Çeler, TDP’nin maaş kesintisini en son seçenek olarak göreceğini söyledi. Gerekirse fedakârlığa önce kendi maaşlarından başlayacaklarını belirten Çeler, önceliğin üretimi artırmak, ekonomiyi canlandırmak ve hayatı ucuzlatmak olduğunu ifade etti.

“TMK avantaj olmaktan çıkıp riske dönüşebilir”

Kıbrıs sorununa ve Taşınmaz Mal Komisyonu’na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çeler, TMK’nın Kıbrıs Türk tarafı açısından önemli bir mekanizmayken gerekli adımlar atılmadığı için zamanla dezavantaja dönüşme riski taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı’nın hükümeti bu konuda defalarca uyardığını belirten Çeler, emekli yargıçlar, eski bakanlar ve uzmanlardan oluşan bir ekibin TMK’nın hızlandırılması ve güçlendirilmesi için öneriler sunduğunu ancak hükümetin bu çalışmaları dikkate almadığını ifade etti.

Çeler, hükümetin devleti değil makamı düşündüğünü savunarak, TMK’nın hızlı çalışması için bürokratik engellerin kaldırılması ve ekonomik kaynak yaratılması gerektiğini söyledi.

Türkiye ile ilişkiler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Çeler, TDP’nin Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle doğru siyaset ve doğru diplomasi kurabileceğini söyledi. Türkiye ile ilişkilerin Kıbrıslı Türklerin özünü ve sosyal yaşamını etkilemeden, karşılıklı saygı ve diyalog temelinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Siyasette diyalog eksikliğinin en büyük sorunlardan biri olduğunu belirten Çeler, ön yargıların aşılması ve doğru kanalların açılması gerektiğini söyledi. “Hiçbir şey konuşmadan çözülemez” diyen Çeler, TDP’nin hem Kıbrıslı Türklerin özünü koruyarak hem de Türkiye ile sağlıklı ilişkiler kurarak ülkeye katkı koyabileceğini ifade etti.

Programda samimiyet vurgusu da yapan Çeler, toplumun artık magazin ve şov siyaseti değil, gerçek siyaset beklediğini söyledi. TDP’nin seçim sürecinde samimi, gerçek ve çözüm odaklı bir kampanya yürüteceğini belirten Çeler, “Güvercine mühür vurun, korkmayın” mesajı verdi.