Törene İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Batu Beyit, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, İtfaiye Müdürü Rızkı Sönmez , Merkezi Cezaevi Müdür Vekili Ahmet Tosun, Polis Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Hamit Soybir ve cezaevi personeli katıldı.

Tosun: “Kurumlar arasında sarsılmaz bir iş birliği oluşturduk”

Törende konuşan Merkezi Cezaevi Müdür Vekili Ahmet Tosun, yeni personelin eğitimi kapsamında planlanan hizmet içi eğitim programının başarıyla tamamlandığını belirterek, Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan güçlü iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Eğitim süresince teorik bilgilerin uygulamalı çalışmalarla desteklendiğini ifade eden Tosun, özellikle İtfaiye Müdürlüğü tarafından verilen yangınla mücadele eğitiminin personelin sahadaki can ve mal güvenliği konusunda önemli kazanımlar elde etmesini sağladığını söyledi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi tarafından verilen uyuşturucuyla mücadele eğitimlerinin de farkındalığı artırdığını kaydeden Tosun, “Güvenlik teşkilatımızın bu iki önemli kurumu arasında güçlü bağlar kurulmuştur. Bu iş birliği giderek daha da güçlenecektir” dedi.

Eğitimlerin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm eğitmenlere, amirlere, düzenleme komitesine ve personele teşekkür eden Tosun, programın kurumlar için hayırlı olmasını temenni etti.

Soybir: “Küçük tedbirler büyük felaketleri önler”

Polis Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Hamit Soybir ise konuşmasında yangın eğitimlerinin önemine vurgu yaptı.

Vakfın bugüne kadar 36 işletme ve kurumda toplam 1.283 kişiye temel yangın eğitimi vererek sertifika kazandırdığını belirten Soybir, eğitimlerin yalnızca iş yerlerinde değil, günlük yaşamda da uygulanmasının önem taşıdığını söyledi.

“Büyük felaketler önceden alınan küçük tedbirlerle önlenir” diyen Soybir, cezaevi personelinin eğitimlerde gösterdiği performansın memnuniyet verici olduğunu ifade ederek katkı koyan herkese teşekkür etti.

Oğuz: “Eğitim ancak uygulandığında ülkeye katkı sağlar”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da konuşmasında eğitimin önemine dikkat çekerek, alınan bilgilerin uygulamaya geçirilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Cezaevi personelinin önemli bir görevi üstlendiğini belirten Oğuz, “İstediğiniz kadar bilgi yüklemesi yapın, onu uygulamaya geçirmezseniz kimseye faydası olmaz. Kendinize olmaz, ailenize olmaz, ülkenize olmaz” dedi.

Yangın ve acil durumlarda ilk önceliğin personelin kendi güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Oğuz, tatbikatların ve uygulamalı eğitimlerin sürekli olarak yenilenmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında cezaevindeki disiplin ve güvenlik konularına da değinen Oğuz, uyuşturucu ile mücadelede taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Cezaevi bir bütündür. En alttaki personelden en üst yönetime kadar herkes kurumun itibarından sorumludur. Bu olaylara müsamaha göstermeyin. Önemli olan bu kutsal üniformadır” ifadelerini kullandı.

Sertifikalar takdim edildi

Konuşmaların ardından eğitim programını başarıyla tamamlayan Merkezi Cezaevi personeline sertifikaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.