18 Haziran 2025 Çarşamba günü 20:00-24:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk alanlarında geniş kapsamlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında hem kamusal alanlarda huzur ve güvenliği sağlamak hem de trafik düzenini denetlemek amaçlandı.

Gazimağusa: 169 Sürücüye İşlem, 1 Araç Trafikten Men Edildi

Gazimağusa’da yapılan denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler ve halkın yoğun bulunduğu noktalar kontrol edildi. Asayiş yönünden herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde 850 araç sürücüsü denetlendi.

Denetimler sonucunda:

63’ü hız sınırını aşmak,

1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

3’ü emniyet kemeri takmamak,

11’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, Near East Bank'tan Yaz Kredisi Müjdesi

2’si muayenesiz,

1’i sigortasız,

18’i trafik levha ve işaretlerine uymamak,

2’si kamu taşıma iznine uymamak,

1’i koruyucu başlık takmamak,

67’si ise diğer trafik suçları olmak üzere,

toplam 169 sürücüye yasal işlem uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi.

Girne: 3 Kişi Tutuklandı, 19 Araç Trafikten Men Edildi

Girne’de yapılan asayiş kontrolleri kapsamında ülkede ikamet izinsiz bulunduğu tespit edilen 3 kişi tutuklandı. Eğlence mekanları, içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olduğu alanlarda denetimlerde başka bir olumsuzluk yaşanmadı.

Trafik ekiplerince 1,948 sürücü denetlendi.

Toplamda:

62’si hız sınırını aşmak,

3’ü alkollü araç kullanmak,

1’i ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak,

6’sı emniyet kemeri takmamak,

16’sı sigortasız araç kullanmak,

1’i trafik ışıklarına uymamak,

2’si koruyucu başlık takmamak,

120’si diğer trafik suçları olmak üzere,

toplam 211 sürücüye yasal işlem uygulanırken, 19 araç trafikten men edildi, 2 sürücü ise tutuklandı.

Güzelyurt: 88 Sürücüye İşlem, Olumsuzluk Tespit Edilmedi

Güzelyurt’ta eğlence yerleri, bahis evleri, kahvehaneler ve kalabalık alanlarda yapılan denetimlerde herhangi bir asayiş olumsuzluğu belirlenmedi.

Trafikte 620 araç sürücüsü kontrol edilirken:

80’i hız sınırını aşmak,

5’i emniyet kemeri takmamak,

3’ü diğer trafik suçları nedeniyle

toplam 88 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Genel Değerlendirme

Denetimler kapsamında toplamda: