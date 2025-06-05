İçişleri Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın haklarında ‘Rüşvet almak’ ve ‘İcbar suretiyle irtikap’ suçlarından yürüttüğü soruşturmalar kapsamında tutuklanan; Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul ili Avcılar ilçe Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında ‘İcbar suretiyle irtikap’ suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin 3 Haziran 2025 tarihli ve 2025/615 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır. İstanbul ili Büyükçekmece ilçe Belediye Başkanı Hasan Akgün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2025/76021 sayılı dosyasında hakkında ‘Rüşvet almak’ ve ‘İcbar suretiyle irtikap’ suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği’nin 3 Haziran 2025 tarihli ve 2025/895 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır. İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçe Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında ‘Rüşvet almak’ suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 11’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin 3 Haziran 2025 tarihli ve 2025/337 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır. Adana ili Ceyhan ilçe Belediye Başkanı Kadir Aydar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında ‘İcbar suretiyle irtikap’ suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin 3 Haziran 2025 tarihli ve 2025/615 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır. Adana ili Seyhan ilçe Belediye Başkanı Oya Tekin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında ‘İcbar suretiyle irtikap’ suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin 3 Haziran 2025 tarihli ve 2025/615 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır.”