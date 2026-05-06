Bu kapsamda bugün gerçekleştirilen denetimlerde 5 kasap işletmesi ile 1 et işleme tesisi kontrol edildi. Kasap işletmelerine uyarı verilirken, et işleme tesisinin faaliyetleri tüm eksiklerini giderene kadar durduruldu.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, halk sağlığını tehdit edebilecek hiçbir uygulamaya, hiçbir surette müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.

Yapılan kontroller sonucu düşük seviyede uygunsuzluk tespit edilen kasap işletmelerine, eksikliklerin giderilmesi amacıyla son uyarı mahiyetinde 5 (beş) iş günü süre tanındı. Belirtilen süre sonunda gerekli düzeltmeleri yapmayan işletmeler hakkında ivedilikle idari ve cezai işlemler tesis edileceği, gerekli görülmesi halinde faaliyetlerinin durdurulacağı kaydedildi.



-1 işletmenin faaliyetleri durduruldu

Yüksek düzeyde uygunsuzluk tespit edilen et işleme tesisinin faaliyetleri derhal durduruldu ve üretim izni askıya alındı. Söz konusu tesisin, tespit edilen tüm eksiklikleri eksiksiz şekilde gidermeden yeniden faaliyete geçemeyeceği açıklandı.

Daire açıklamasında “Önemle vurgulanır ki; halk sağlığını riske atan her türlü ihlal karşısında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde en ağır yaptırımlar gecikmeksizin uygulanacaktır. Tüm işletmelerin ilgili mevzuat hükümlerine eksiksiz riayet etmesi zorunlu olup, aksi yönde hareket edenler hakkında hiçbir istisna gözetilmeksizin gerekli yasal işlemler uygulanacaktır.” ifadelerine yer verildi.