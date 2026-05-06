Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın Lefkoşa’daki Metehan Eğitim ve Tatbikat Alanı’nda yer alacak oyunların açılış töreni, yarın saat 19.00’da yapılacak.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, dört gün sürecek yarışmaların ardından kapanış ve ödül töreni ise, Lefkoşa'daki Metehan Eğitim ve Tatbikat Alanı’nda Pazartesi günü saat 19.00'da düzenlenecek.

Organizasyonda KKTC’den; Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Öğretmen Akademisi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü, 15 Kasım Üniversitesi ve Girne Üniversitesi yer alacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nden ise Maltepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi, oyunlara katılım sağlayacak.

USARGames 2026 kapsamında, afet ve acil durum senaryoları doğrultusunda gençlerin arama-kurtarma, ilk yardım, koordinasyon ve ekip çalışması konularındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilecek organizasyonda katılımcılar; engel geçme, ahşap köprü kurma, havai hatla kurtarma, beton kütle sürükleme, kütle altı yaralı kurtarma, ilk yardım, enkaza müdahale ve temiz çalışma etaplarında mücadele ederek, bilgi ve becerilerini uygulama fırsatı bulacak.

Senaryolar doğrultusunda, afetlerden etkilenen kişilere en kısa sürede ulaşılması, doğru müdahale yöntemlerinin uygulanması, yaralılara temel ilk yardım yapılması ve güvenli tahliye süreçlerinin sağlanması hedefleniyor.