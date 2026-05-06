Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe bölgedeki bazı muhtarlar, okul aile birliği üyeleri ve Erenköy Lisesi’nin “Yeşil Okullar Projesi"ne destek veren Acapulco Resort yetkilileri de katıldı.

Etkinlikte konuşan Bakırcı, doğa bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine işaret ederek, öğrencilerle birlikte toprağa dokunmak ve geleceğe nefes olacak fidanlar dikmenin mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmenin ortak sorumluluk olduğunu belirten Bakırcı, bu tür etkinliklerle hem okul çevresinin güzelleştirildiğini hem de çocuklarda doğa sevgisinin güçlendirildiğini söyledi.