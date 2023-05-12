Dün, saat 16.00 sıralarında, Girne’de İnönü Caddesi'nde, bir aracın motosiklet ile çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre kaza, Latife Yıldız'ın (K-42) yönetimindeki HS 130 plakalı salon araçla güneye doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce caddenin batı kısmındaki bir iş yerine dönüşe geçmesi sonucu, o esnada caddede kuzeye doğru seyreden Ahmet Raif Özocak (E-30) yönetimindeki UF 806 plakalı motosikletin sağ yan kısmına çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Özocak, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından, Tunççevik Hastanesi’ne sevk edilerek sağ ayağında kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

- Kazaya karışan sürüş ehliyetsiz ve sigortasız kamyonet sürücüsü tutuklandı

Güzelyurt-Yayla ana yolunda dün, saat 17.30 sıralarında kamyonet araç ile salon araç çarpıştı; kazada yaralanan olmadı. 20 yaşındaki kamyonet sürücüsü Hakan Demir, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklandı.

Ana yol üzerinde, Hakan Demir yolun sol şeridi içerisinde park halinde bulunan yönetimindeki EB 983 plakalı kamyonet aracı, sağa Medoş Lalesi Sokağa doğru dikkatsizce hareket ettirmesi sonucu, o esnada anayol üzerinde yayla istikametine doğru seyreden ve dikkatsizliği sonucu yolun sağ şeridine geçen 25 yaşındaki Alican Karakütük yönetimindeki JZ 512 plakalı salon araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan JZ 512 plakalı salon araç, sağ yan kısmı ile EB 983 plakalı kamyonetin sağ yan kısmına da çarpıp durdu.

-Alsancak’ta 7 yaşındaki çocuğa araç çaptı

Öte yandan dün saat 19.00 sıralarında, Alsancak’ta Ankara Caddesi'nde, Sultan Demir (K-33) yönetimindeki RR 337 plakalı salon araçla doğu istikametine seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Nisa Özkişi’ye (Ç-7) çarptı.

Kazada yaralanan Özkişi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, pediatri servisinde müşahede altına alındı.

-Kaza yapan 225 miligram alkollü sürücü tutuklandı

Kaplıca-Büyükkonuk ana yolunda kaza yapan 225 miligram alkollü içki tesiri altındaki 42 yaşındaki sürücü tutuklandı.

Dün saat 21:.0 sıralarında, Kaplıca-Büyükkonuk ana yolunda, Ali Kılıç, 225 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RR 249 plakalı salon araç ile Çayırova istikametine doğru seyrettiği sırada Büyükkonuk Çemberi’ne geldiğinde, dikkatsizliği sonucu çemberi çevreleyen bordür taşlarına ve ardından yolun sol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Araç daha sonra yolun solundan çıkıp ve 4 metre derinliğindeki arazi içerisine düşerek, sol yan kısmı üzerine devrilip durdu. Kazada yaralanan olmadı.

- Karaoğlanoğlu’nda kaza: 3 yaralı

Gece yarısı, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, iki salon araç çarpıştı, çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarpıp durdu. Kazada, üç kişi yaralandı, sürücülerden birinin alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi.

Kaza, Oğuz Barakoğlu yönetimindeki TND 835 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dönel kavşakta durmayıp sağdan gelen araçlara öncelik vermeden dikkatsizce kavşağa giriş yapması sonucu, o esnada dönel kavşak içerisinde dikkatsizce Girne istikametine doğru 168 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Mehmet Hüseyin İpek yönetimindeki UT 590 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan 31 yaşındaki araç sürücüsü Barakoğlu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi müşahede altına alındı. Yine kaza sonucu yaralanan 26 yaşındaki araç sürücüsü İpek ve araçta yolcu olarak bulunan Karyna Tavukoğlu (K-24) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçicek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi ortopedi servisinde müşahede altına alındılar.