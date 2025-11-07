Lefkoşa Askeri Mahkeme’de görülen davada sanıklar, karar duruşması için bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Tutku Candaş’ın huzurunda görüşülen duruşmada, sanıklar ve sanık avukatları Öncel Polili ile Uğur Çulhaoğlu hazır bulundu.

Karar duruşmasında olguları aktaran Yargıç Tutku Candaş, iddia makamı ve savunmanın iddialarına değinerek, savcılığın iddialarının makul şüpheden ari bir şekilde ispatlanamadığını belirtti.

Sanıkların bugüne kadar olan giriş çıkış kayıtlarına da değinen Candaş, sanıkların beraat etmesine emir verdi.

- Polili

Avukat Öncel Polili, kararın ardından yaptığı açıklamada sanıkların tümünün beraat ettiğini ifade etti.

Polili, suçlamaların sanık G.G.’nin kimliğini veya seyahat belgesini sivil hizmet görevlisine göstermeden 19 Temmuz’da Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan geçtiğine yönelik olduğunu belirtti.

Mahkemenin verdiği kararda böyle bir şeyin ispatlanamadığını, sanık G.G’nin kimliğini göstermeden geçiş yapması için makul hiçbir neden olmadığı yönünde karar ürettiğini dile getiren Polili, diğer sanıkların ise sanık G.G’ye yardım etmekten dolayı suçlandıklarını dile getirdi.

Kararın gerekçesinde ayrıca söz konusu kimlik kartında parmak izi incelemesi yapılmamasının da bir soruşturma eksikliği olduğu yönünde karar verildiğini kaydeden Polili, bu yönden de sanıkların beraatına karar verildiğini söyledi.

“Bu davada Kıbrıslıların buradaki dayanışması önemlidir.” diyen Polili, sanıklara Kıbrıs Türk halkının destek verdiğini ifade etti.

Öte yandan G.G. (E-66), 19 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, KKTC’ye giriş yapmış, kendisiyle birlikte araç sürücüsü A.K (E-60) ve araçtaki diğer yolcular A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68) tutuklanmıştı.