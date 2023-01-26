Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Gaziveren, Aydınköy ve Doğancı bölgelerinde 5 saat sürecek elektrik kesintisi yapılacağını bildirdi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, Gaziveren, Aydınköy ve Doğancı bölgesinde 5 saat sürecek elektrik kesintisi yapılacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle gidilecek kesinti, 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Kesintiden etkilenecek şöyle:

Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi, Doğancı Kavşağı, Aydınköy’ün kuzeyi ve Aydınköy-Gaziveren Yolu Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.