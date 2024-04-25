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“Bakanlar Kurulu, Bafra Turizm Yatırım Bölgesinde bulunan önergeye ekli haritada belirtilen Pafta/Harita XVl-1 W Parsel 23/5/1/11 numaralı 80 dönüm orman arazisinin rehabilite edip ağaçlandırma yapılması amacıyla, Zafer Taahhüt İnşaat ve Ticaret A.Ş. adına 37 yıl süre ile 4.7.2061 yılına kadar kiralanmasına karar verdi.”

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

Bakanlar Kurulu, Bafra turizm yatırım bölgesinde 80 dönüm orman arazisinin rehabilite edilip, ağaçlandırması yapılması hedefiyle, Zafer Taahhüt İnşaat ve Ticaret A.Ş. adına 37 yıl süreliğine kiralanmasına karar verdi.

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