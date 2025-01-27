Polis memuru Ozan Kuşak mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının ‘Kanunsuz Patlayıcı Madde İthal ve Tasarrufu' suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 26 Ocak 2025 tarihinde saat 11:35 raddelerinde Ercan Havalimanında bulunan zanlının ülkeden çıkış yapmak için giden yolcu salonunda Kale 8 diye bilinen kontrol noktasından geçtiği sırada bagajında yapılan kontrolde karton kutu içerisinde 50 canlı mermi bulunduğunu belirtti.

Polis, mermilerin emare alındığını, zanlının suçüstü tutuklandığını kaydetti.

Polis,yapılan soruşturmadan zanlının mermileri 22.01.2025 tarihinde Ercan Havalimanından KKTC'ye ithal ettiğini tespit ettiklerini belirtti.

Polis memuru, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan zanlının KKTC'de kalıcı bağı bulunmadığını, ülkeye tatil amaçlı geldigini, ayrıca suçunu kabul eder nitelikte gönüllü ifade verdiğini belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 60 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 400'er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.