Polis Basın Bülteni'ne göre, 5-8 Ocak tarihleri arasında meydana gelen olayda Geçitkale’de bir şahsa ait evin ambar olarak kullanılan binasının kapısı, kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından açılıp içeriye girilerek plastik bidonlarda muhafaza edilen toplam 50 litre zeytinyağı ile muhtelif ev eşyaları çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.Ö.(E-53) ve Ö.G.(E-43) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, bahse konu şahısların çalmış oldukları 20 litre zeytin yağı, çerçeveli ayna, ekmek teknesi ve cam vazoyu, Tuzla’da bir şahsa satmak suretiyle sahtekarlıkla toplam 6 bin 500 TL para temin ettikleri de tespit edildi.