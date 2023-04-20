Bakanlar kurulu, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendi uyarınca 51 kişiye vatandaşlık verdi. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Vatandaş olanların isimleri ise şu şekilde:

1- AYŞEGÜL ŞAHİN

2- HAMID REZA KOUROSH FARAHZADY

3- MUSTAFA ÜNVER

4- ŞEYMA GÖDELEK

5- GÜL FİDAN DOĞAN

6- MEHMET BOZKURT

7- ASUMAN TURAN

8- HARUN GÖKDENİZ

9- MEHMET DÖLEK

10- GÖKHAN TÜRK

11- FATİH SÜRER

12- UĞRAŞ YILDIZ

13- GAMZE SAÇLI

14- ENES EMRE ERLALE

15- TUFAN AYDIN

16- ABDULSAMET MENTEŞ

17- TARIK DEMİR

18- DR. GÜLAY EREN

19- İBRAHİM BOZKURT

20- DİLEK ŞİMŞEK

21- ELA FATMA ÇİDEM

22- ALLA REZENKO

23- HALİL MERT GÜLEÇ

24- MEHMET ALİ ŞAHİN

25- AYŞEGÜL BARIŞ

26- KAHRAMAN DERE

27- AYŞE BOZKURT

28- TURGAY GÜMÜŞ

29- ÖMER TEKDAŞ

30- CENK OĞURTANI

31- MEHMET TAŞ

32- KADER KÜÇÜKOĞLU

33- PROF.DR. NECDET BASA

34- ELİF ASUDE TUNCA

35- ABDULKADİR BOLAT

36- CEM SALDOĞAN

37- PROF.DR. SADİYE MÜJDEM VAROL

38- DR. SİNAN EKEN

39- CENGİZ KILIÇ

40- GİZEM TUĞÇE

41- TUNCAY YILMAZ

42- EYYUP AKSOY

43- ÖZGÜR BALIK

44- ZEYNEP YILDIZ

45- SEMİH DURUR

46- ŞEYHO GÜLER

47- AYBÜKE KOCABAŞ

48- ADEM KILIÇ

Kumyalı’da ani ölüm... Kumyalı’da ani ölüm...

49- YUSUF ŞAHİN

50- SELÇUK BOZKURT

51- HÜSEYİN YILDIZ