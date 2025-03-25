Polisin açıklaması şöyle:

22.03.2025 tarihinde, Boğazköy’de Şehit Sonay Özdayı Caddesi üzerinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Boğazköy’de sakin Mehmet BERİŞBEK (E-51)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “stentli ve bypasslı kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.