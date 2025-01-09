Polisten verilen bilgi şu şekilde:

09.01.2025 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Gayretköy’de, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, A.K.(E-43)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, GKRY bölgesinden alınan ve KKTC’ye ithali yasak olan toplam 520 kilogram ağırlığındaki küçük ve büyükbaş hayvanlara ait muhtelif etleri kanunsuz şekilde ithal edip, gümrüksüz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edilerek aracı ile birlikte emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.