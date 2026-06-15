İlköğretim, Genel Ortaöğretim ile Mesleki Teknik Öğretim Dairelerine bağlı okullarda öğrenim gören 57 bin 514 öğrenci, karne ve tamamlama belgelerini alarak; kamu ve özel okullarda görev yapan yaklaşık 6 bin 500 öğretmen ile birlikte yaz tatiline çıktı.

Akademik takvime göre, öğrenci ve öğretmenler, yaklaşık üç aylık aranın ardından 14 Eylül Pazartesi günü ders başı yaparak 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılına başlayacak.

Ortaöğretimde Bütünleme ve Sorumluluk Sınavları ise, 16-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 132 okulda 27 bin 481, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 49 okulda 25 bin 188 ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 13 okulda 4 bin 45 öğrenci eğitim görüyor. Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezlerinde ise yaklaşık 800 öğrenci bulunuyor.

Lise giriş ve yerleştirme sınavları

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ile 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı ise 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Meslek liseleri programlarına tercih başvuruları ise 17-23 Haziran tarihleri arasında alınacak, yerleştirme sonuçları 24 Haziran’da açıklanacak.

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavı da 24-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.