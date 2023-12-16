Kırgın'ın ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:
16.12.2023 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Değirmenlik’te sakin Necdet KIRGIN (E-58), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir
Kırgın'ın ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:
16.12.2023 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Değirmenlik’te sakin Necdet KIRGIN (E-58), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir
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