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16.12.2023 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Değirmenlik’te sakin Necdet KIRGIN (E-58), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir

Kırgın'ın ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

Baybars: Çalışma çağ nüfusu arttı... Ülkede çalışacak insan var

Baybars: Çalışma çağ nüfusu arttı... Ülkede çalışacak insan var

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