GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL

Gündem Kıbrıs’a ulaşan vatandaşlar, durumu defalarca belediyeye bildirmelerine rağmen sorunun bir türlü giderilmediğini ifade ederek, “Durum çok kötü burası hastalık yuvası oldu. Dehşet bir koku var. Aylardır kapı pencere açamaz olduk” dedi. Aknar Sitesinde yüze yakın hane olduğunu da belirten vatandaşlar, “Her haneden aylık 210 TL arıtma ve bakım ücreti alınıyor. Tek yaptıkları haftaiçi her sabah bir vidanjör ile gelip pis suyu çekmek. Ama 2-3 saat sonra arıtma yine dolup taşmaya devam ediyor” diyerek yaşadıkları duruma isyan etti. Vatandaşlar, “ Herkes bize layık gördükleri hizmeti görsün” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.