Polis , 3 Mayıs 2025 tarihinde zanlının Güney Kıbrıs’ta olduğuna ve uyuşturucu getireceğine dair bilgi alındığını söyledi. Polis, aynı gün saat 15:10’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Metehan Kara giriş kapısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giriş yapan zanlının üzerinde yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının kullanımımdaki VL 521 plakalı araçta yapılan aramada ise bagaj kısmında yaklaşık 28 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 72 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, aracın el freni orta bölümünde yaklaşık 5 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, şoför koltuğu altında üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk naylon parçası, üzerinde yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan porselen tabak, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk pipet ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan banka kartı ve aracın şoför kapı iç cebinde üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan elektronik terazi bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde emarelerin analize gönderildiğini, 3 kişinin sorgulandığını söyledi. Polis, zanlıya uyuşturucu temin eden şahsın tespit edildiğini ve söz konusu kişinin arandığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, beklenen analiz sonuçları, aranan şahıs ve alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.