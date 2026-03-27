Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu CANALTAY başkanlığında, saat 10:00’da toplandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan “Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İVEDİ)(Y.T. No: 367/5/2026)”, “Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İVEDİ) (Y.T. No: 368/5/2026)”, “Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İVEDİ)(Y.T. No: 369/5/2026)”, “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İVEDİ) (Y.T. No: 370/5/2026)”, “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İVEDİ) (Y.T. No: 371/5/2026)”, "Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İVEDİ) (Y.T. No: 372/5/2026)”, “Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İVEDİ) (Y.T. No: 373/5/2026)”, “Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İVEDİ)(Y.T. No: 374/5/2026)”, “Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İVEDİ) (Y.T. No: 375/5/2026)”, “Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İVEDİ) (Y.T. No: 376/5/2026)”, “Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İVEDİ) (Y.T. No: 377/5/2026)”nı görüştü ve bahse konu Yasa Tasarılarını oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, HÜR-İŞ, TÜRK-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, VERGİ-SEN, KAMU-İŞ, KTTO, TIP-İŞ, KTHЕВ, KTHES, TEL-SEN, ELSEN, MЕC-SEN ve BİR-SEN’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite toplantısında Meclis Başkanı Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da hazır bulundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu CANALTAY başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı. Komite toplantısına ayrıca, CTP Milletvekili Erkut Şahali,

CTP Milletvekili Asım Akansoy, CTP Milletvekili Fikri Toros, CTP Milletvekili Sami Özuslu, CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da katıldı.