Meclisten yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında dün saat 10.00’da toplanan Komite, gündemindeki Kamu Görevlileri (Değişiklik), Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik), Sosyal Güvenlik (Değişiklik), Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik), Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik), Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik), Emeklilik (Değişiklik), Öğretmenler (Değişiklik), Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik), Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) ile Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) yasa tasarılarını ele aldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, HÜR-İŞ, TÜRK-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, VERGİ-SEN, KAMU-İŞ, KTTO, TIP-İŞ, KTHЕВ, KTHES, TEL-SEN, ELSEN, MЕC-SEN ve BİR-SEN’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Toplantıda ayrıca, Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da hazır bulundu.

Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.

Komite toplantısına ayrıca, CTP Milletvekili Erkut Şahali, CTP Milletvekili Asım Akansoy, CTP Milletvekili Fikri Toros, CTP Milletvekili Sami Özuslu, CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da katıldı.