İslam aleminin Ramazan ile birlikte en önemli iki bayramından biri olan Kurban Bayramı sona erdi. Arifenin idari tatil verilmesi ve bayramın pazar günüyle birleşmesi nedeniyle 6 güne çıkan tatil ise bugün sonra eriyor... Yarın iş başı yapılacak.

Kurban Bayramı sona erdi. Kurban Bayramı’nın sona ermesine rağmen, arifenin idari tatil verilmesi ve bayramın pazar günüyle birleşmesi nedeniyle 6 güne çıkan tatilin ise son günü bugün.

Tatilin 6 güne çıkarılmasını fırsat bilen vatandaşlar, aile ziyaretleri yanında dinleniyor ve deniz kenarında serinliyor.

Tatilin huzurlu ve sorunsuz geçmesi için kurumların aldığı önlemler sürerken, polis, vatandaşlara “Trafik kurallarına uyması, uymayanları uyarması ve alkollüyken araç kullanmaması” çağrısını yineledi.

Belediyeler de bayram için aldıkları önlemler kapsamında hizmetlerine devam ediyor. 6 günlük tatil, yarın iş başı yapılmasıyla sona erecek.