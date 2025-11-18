2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri kapsamında milletvekilleri Başbakanlık bütçesi hakkında söz aldı.

CTP Milletvekili Devrim Barçın konuşmasında, İstatistik Kurumu ihalesine ilişkin bilgi talep etti. Bazı kalemlerde yüksek teklif atıldığını savunan Barçın, bunun araştırılmasını istedi. Kurum çalışanları ise bu rakamların uzmanların değerlendirilmesiyle eklendiğini kaydetti. Diğer projeler hakkında bilgi de aktaran yetkililer, anketlerin yapılması öncesinde adreslerin güncellenmesine yönelik bir alan çalışması yapılacağını belirtti.

- Özuslu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu da, bütçeye ilişkin söz alarak, nüfus sayımının bu senenin bütçesinde olmadığına dikkati çekerek, gelecek yıllar için yapılan planlamalarda hangi rakamların kullanıldığını sordu.

Başbakanlık binasına ilişkin bir projelendirme olup olmadığını soran Özuslu, mevcut binanın yetersiz kaldığını kaydetti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) hakkında konuşan Özuslu, bazı olaylara ilişkin “sabotaj” iddialarına yönelik raporların çıkıp çıkmadığını sordu. Özuslu, bakım yetersizliğine yönelik kamuoyuna yansıyan eleştirilere açıklama talep etti. Teknecik bölgesinde yakıt kalitesi kaynaklı çevre ve sağlık tehdidi oluştuğuna dikkat çeken Özuslu, geçen sene bütçe öngörülmesine rağmen yatırım yapılmayan filtreleme çalışmasının bu yıl yapılıp yapılmayacağını sorguladı. Özuslu, bu yılki navlun bedelleri ve faturalara olası yansıması hakkında bilgi talep etti. Sami Özuslu, Kıb-Tek’in yüksek bir bütçesi olduğunu ancak dörtte birinin dıştan alımlara harcandığını belirtti.

CTP Milletvekili Özuslu, KKTC bütçesi yüzde 39 artarken, spor bütçesinin yüzde 99 arttığına dikkat çekerek, bundan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bu yılki tesisleşme hedeflerini soran Özuslu, spor konusunda yerel yönetimlerle ilişkileri sorgulayarak, “konteyner sınıflardan dolayı okullarda çocukların spor yapacak alanlarının kalmadığını” savundu. Özuslu, su sorununa da dikkati çekerek, çim sahalara yönelik planlar hakkında bilgi talep etti.

Özuslu’nun konuşması üzerine, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, ülkede son stadyumun 37 yıl önce yapıldığına dikkati çekti. Bütçede bu yıl ayrılan rakamla 12 bin kişilik bir stadyum yapılmasının hedeflendiğini kaydeden Cahitoğlu, bunun yanında, kapalı spor salonu birinci etabı, olimpiyat evi yapımı, Atatürk Stadyumu'nun tadilatı, Atatürk Kapalı Spor Salonu ısıtma ve soğutma sistemlerinin yenilenmesi ve tartan pist projelerinin hedeflendiğini belirtti. Sporculara yönelik desteklere de artış yapmak istediklerini söyleyen Cahitoğlu; Kıbrıslı genç sporcuların Türkiye’deki yarışmalardan büyük başarılarla döndüğünü hatırlattı.

- Baybars

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da söz alarak, ülkede son zamanlarda asayiş sıkıntıları yaşandığını ve acil önlem alınması gerektiğini kaydederek, iç güvenlik hakkında ne gibi tedbirlerin alındığını sordu.

Ülkede nüfus politikasının olmayışına ilişkin eleştirilerde bulunan Baybars, hükümetin nüfus sayımı yapma niyetinin olmadığını savundu. Nüfusa ulaşılabilecek dijital bir altyapının hazır olup olmadığına yönelik bilgi talep eden Baybars, dijital dönüşüm kapsamında e-devletten hangi hizmetlerin eklenebileceği sorusunu yöneltti.

Baybars, 14 milyon TL bütçe ayrılan ve vatandaşların sorunlarının ilgili kurumlara iletilmesini ve cevap verilmesini sağlayacak proje hakkında da Başbakanlık müsteşarlarına sorular yönelterek; böyle bir proje için ayrılan bütçenin fazla olabileceği görüşünü paylaştı. CTP Milletvekili Devrim Barçın da, bu konuda bazı şirketlerle görüştüğünü ve maliyetinin çok daha az olabileceğini kaydetti.

Deprem riski karşısında alınacak tedbirler hakkında konuşan Baybars, bu konuda kamusal bir politikanın önemini vurguladı ve özel konutların sağlamlaştırılması yönünde devletin zorlayıcı bir tutum sergilemesi gerektiğini belirtti.

Ayşegül Baybars, Bakanlar Kurulu ilk defa bu kadar yasalara aykırı kararlar aldığını iddia ederek, Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri’nin bu konuda gerekli uyarıları yapması gerektiğini söyledi.

- Güçlüsoy: “Okul dışı kamu binalarına ilişkin deprem taramaları 2026 yılında yapılacak”

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy ise, deprem çalışmaları kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Güçlüsoy, 128 okul tarandığını; projesi hazırlanan 68 okulun 35’inin tamamlandığını söyledi. Okul dışı kamu binalarına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti, ODTÜ ve KEİ iş birliğinde 2026 yılında taramaların yapılacağını duyuran Güçlüsoy, geçmişte yapılan kamu binalarının projelerine erişmekte sıkıntılar yaşandığını kaydetti. Deprem fonunda halen para olduğunu söyleyen Güçlüsoy, ihalelerin sıkıntısız şekilde sürdüğünü kaydetti.

Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu Başkanı Mesut Ener, sorulara yanıt vermek için söz alarak, web tabanlı devam eden projeleri olduğunu kaydetti. Ener, kurumda personel eksikliğine yönelik sorunlara dikkat çekerek, gelecek yıl içerisinde e-devletten alınabilecek tüm hizmetleri vermeyi hedeflediklerini söyledi. Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanı Nahide Eraslan da, söz konusu kurum için açılacak münhaller hakkında bilgi verdi. Eraslan, dijital dönüşüm yasası hakkında, Meclis gündeminde bir değişiklik olduğunu hatırlatarak, bu değişiklikle alınan eğitimlerin geçerli olmasının sağlanacağını belirtti.

- Kıb-Tek

CTP Milletvekilleri Salahi Şahiner ve Devrim Barçın da Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bütçesine ilişkin sorular yöneltti.

Barçın, rakamlara bakıldığında Kıb-Tek’in karda olduğunun görüldüğüne işaret ederek, böyle bir durumda neden Teknecik’e yatırım yapılmadığını sordu. Şahiner de, toplam tüketim miktarları ve üretim kapasitesi hakkında bilgi talep ederek, yapılacak yatırımları sordu.

Sorulara yanıt veren Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın, bütçe rakamlarının, beklenmeyen bir artış ya da sıkıntı olması durumu öngörülerek belirlendiğini belirtti. Aydın, şu an AKSA’dan yüzde 40 bantlarında bir alım yapılırken, Güney Kıbrıs'tab bu yıl neredeyse hiç alım yapılmadığını söyledi.

Aydın, sayaç alımına ilişkin ihalenin sonuçlanmasından dolayı bütçeye eklenmediğini kaydetti. 35 bin sayacın önümüzdeki aylardageleceğini belirten Aydın, depoda 10 bine yakın sayaç olduğunu söyledi.

Teknecik’te yapılması gerekenleri sıralayan Aydın, yedeklerin olmamasından dolayı depo bakımlarının aksadığını ifade etti. Teknecik ve iki boğaz santrali bakımı için ihale hazırlığında olduklarını dile getiren Aydın, bu bakımların elzem ancak maliyetli olduğunu vurguladı. Aydın, iki makinenin ön peşinatının da santral yatırımı olarak eklendiğini ifade ederek, bir yeni depo eklenmesinin yanında depoların yedeklenmesinin planlandığını dile getirdi.

- “Güneşköy Trafo Merkezi için polis sonuçlarını bekliyoruz”

Dalman Aydın, trafolardaki patlama ve benzeri olaylarla ilgili kendilerinin bazı bulguları olduğunu ancak polis soruşturmasının sonuçlarını beklediklerini söyledi. Güneşköy Trafo Merkezi için polis sonuçlarını beklediklerini kaydeden Aydın, Meriç ve Lefkoşa trafoları hakkında polisin tespitleri olduğunu belirtti. Aydın, yakın tarihlerde yaşanan iki olayın sabotaj olasılığını artırdığını söyledi. Özuslu'nun "güvenlik açığının olup olmadığını" sorgulaması üzerine, Aydın, kamera alımının bütçeye eklendiğini ancak elektrik üretiminin her noktasında kontrolün mümkün olmadığını ifade etti.

2022 yılı sonu itibarıyla yakıtın TPİC üzerinden alındığını ve ödemelerin borsa fiyatından yapıldığını hatırlatan Aydın, yakıt numunelerinin gemi boşaltılmasından önce testten geçtiğini ve raporlandığını kaydetti. Aydın, fuel oile bir navlunun ödenmediğini belirterek, gelecek yıla ilişkin görüşmelerin yürütüldüğünü ifade etti.

Aydın, santralden siyah duman çıkabilecek koşullara de değinerek, Çevre Dairesi’nin açık hava istasyonlarını düzenli olarak kontrol ettiğini ve oranların uygun aralıklarda olduğunu kaydetti.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyesi Özgür Arıkan da soruları yanıtında, önceki yılların bütçelerindeki hatalara dikkati çekerek, gerçekçi hareket edilmesiyle gelirlerde artış yaşandığını söyledi. Rutin olarak Vergi Dairesi’ne tüm borçların ödendiğini ifade eden Arıkan, yatırımların gününde yapıldığını vurguladı. Arıkan, “2026’da hedefimiz 70’lerde kalan gelir oranımızı 80’lere çıkarmaktır.” dedi. Gazimağusa ve İskele’ye bina yapılacağını söyleyen Arıkan, artık her ilçede kira verilmeden çalışılabileceğini dile getirdi.

- Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da, 42 milyarlık bütçesi olan Elektrik Kurumu’nun mali, teknik ve kurumsal yapısının önemine dikkati çekerek, kurumu daha da ileriye taşıyacak bir yönetim belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Başbakanlık’ın 6 Milyar 185 Milyon 593 bin TL’lik bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Bütçe görüşmeleri, Başbakanlığa bağlı kurumlarla devam ediyor.