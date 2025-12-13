Refet Ramiz, kabulde “Engineering, Law, and Justice: Relationships/Interactions Based on New Philosophical and Scientific Perspectives, and Philosophy of Justice” (Mühendislik, Hukuk ve Adalet: Yeni Felsefi ve Bilimsel Perspektiflere ve Adalet Felsefesine Dayalı İlişkiler/Etkileşimler) isimli makalesi ile “3. Türk Dünyası Uluslararası Mühendislik Zirvesi: Katılımcı Konuşmaları ve Sunumları” kitabını Başkan Ziya Öztürkler’e takdim etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Öztürkler, Mühendislik ve Hukuk ile ilgili yürütülen çalışmaların KKTC’ye faydalı olduğunu belirtti. Doğu Akdeniz ile ilgili yürütülen proje çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Öztürkler, Ramiz’e çalışmalarında başarı diledi. OKKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Yrd. Doç. Dr. Refet Ramiz de çalışmaları hakkında sunum yaptı.