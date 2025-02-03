Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki “asrın felaketinde”, 49 KKTC vatandaşı da yaşamını yitirdi.

Depremde, 72 cana mezar olan Adıyaman’daki Grand İsias Hotel’de ise, Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinden 35 Kıbrıslı Türk sporcu, öğretmen ve aileler enkaz altında kaldı. Gazimağusa deprem yüzünden bir neslini kaybetti.

Depremin ikinci yılında İsias Otel’de evlatlarını, eşlerini kaybeden ailelerin acısı dinmedi, gözyaşı kurumadı. Aileler 24 aydır kaybettikleri canları için hukuk mücadelesinden, adalet arayışından hiç vazgeçmedi.

Depremde 29’u GTMK öğrencisi geri kalanlar ise öğretmen ve veliler olmak üzere hayatını kaybeden KKTC kafilesinde şu isimler yer alıyordu:

“Abide Dağlı, Ali Karasel, Alp Akın, Aras Aktuğralı, Asya Tülek, Atakan Celal Konuklu, Aykan Ekiz, Bedriye Yeniçeri, Doruk Akın, Duygu Kalaycı, Ecem Yeniçeri, Elvin Çavdır, Evren Çavdır, Fahri Arkar, Hasan Bilgen, Havin Kılıç, Havva Çavdır, Hayal Gençalioğlu, İbrahim Yakula, İzcan Nurluöz, Kağan Selim İş, Lavin Kalaycı, Mehmet Arif Altak, Mert Niyazi Topukçuoğlu, Mustafa Sabancı, Mülkiye Dağlı, Nazife Dağlı, Nehir Çevik, Osman Çetintaş, Özgür İçme, Pamir Konuklu, Perihan Çetiner, Sahil Özberkman, Selin Karakaya ve Serin İpekçioğlu.”

-Hukuk mücadelesi

Aileler, suçluların “olası kast”tan yargılanması, bir daha aynı acıların yaşanmaması için 3 Ocak 2024’te hukuk mücadelesine başladı.

Adıyaman İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri tarafından başlatılan hukuk mücadelesi, suçluların “olası kast” suçuyla hüküm giymesi için yaklaşık 14 ay sürdü.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının 25 Aralık 2024’te görüşülen son duruşmasında kısa karar açıklanarak, altı sanık “Bilinçli taksirle” birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan mahkeme tarafından suçlu bulunarak mahkum edildi, beş sanık ise beraat etti.

Son duruşmada, otelin sahibi Ahmet Bozkurt 17 yıl 17 ay 7 gün, Ahmet Bozkurt’un oğlu Mehmet Fatih Bozkurt 15 yıl 28 ay 28 gün, Mimar Erdem Yıldız 17 yıl 17 ay 7 gün, İnşaat Mühendisi Halil Bağcı 7 yıl 16 ay, Mühendis Hasan Aslan 15 yıl 16 ay 20 gün, Mühendis Mehmet Göncüoğlu 7 yıl 16 ay süreyle hapis cezası aldı.

Mahkeme, diğer sanıklar Ahmet Bozkurt’un eşi Ulviye Bozkurt ve çocukları Bilge Açık, Efe Bozkurt, Seda Zeren ve Şule Özbek’in ise beraatine karar verdi.

Depremde kaybedilen canlar için Kıbrıs Türk halkı, devlet ve hükümet yetkilileri, muhalefet, tek yürek oldu, yargı sürecini başta Başbakan Ünal Üstel, aileler ve siyasiler, Barolar Birliği ve gazetecilerden oluşan kalabalık bir heyet yakından takip etti. Kıbrıs Türk halkı da düzenlenen eylemler ve sosyal medya aracılığıyla “Şampiyon Melekler” için adalet taleplerini haykırdı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği öncülüğünde, sanıkların olası kastla yargılanması talebiyle Gazimağusa’da yürüyüşler düzenlendi. Binlerce kişinin meşalelerle katıldığı yürüyüşe devlet ve hükümet yetkililerinin yanı sıra tüm siyasi kesimlerden temsilciler katıldı. Cumhuriyet Meclisi’nde depremle ilgili komite oluşturuldu. Komite üyeleri, Ankara’ya, Adıyaman’a ziyaretler gerçekleştirdi, soruşturmayla ilgili süreci takip etti.

Mahkeme kararından sona aileler ve hükümet yetkilileri davanın takipçisi olacaklarını ve adalet mücadelesinin tüm platformlarda sürdürüleceğini açıkladı.

İsias Otel’in gerekçeli kararı ise 20 Ocak’ta açıklandı. Gerekçeli kararın açıklanması ardından düzenlenen basın toplantısında ise iki haftalık istinaf süresinin başlatıldığı açıklandı. Teknik hazırlıkların yapılması ardından istinaf dilekçesi dosyalanacak ve mahkemenin davaya duruşma günü vermesi beklenecek.

-Şampiyon Melekler…

Voleybol turnuvasına katılmak için gittikleri Adıyaman'da İsias Otel’de yaşamını yitiren çocuklar ve aileler, naaşları KKTC’ye getiren uçağın pilotunun “Şampiyon Melekleri evlerine geri getirdim” sözüyle “Şampiyon Melekler” olarak anılmaya başlandı.

Depremde hayatını kaybedenlerin defnedilmesinin ardından Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı başkanlığında toplantılar yapan aileler, adalet mücadelesinin bireysel yapılamayacağı fikrinden yola çıkarak 17 Mart 2023’te Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni kurdu. Derneğin amacı önce adalet, sonra da kaybedilen canların adlarının yaşatılması oldu.

İsias Otel’de hayatını kaybeden öğrenciler İranlı ressam ve karikatürist Alireza Pakdel’in çizdiği resimle ölümsüzleşti. Resim, çocukların anısını yaşatmak için kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin amblemi oldu.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde, tüm toplum ve destekçileriyle birlikte okul projesi hazırlayarak, 210 çocuğa burs sağladı.

Öte yanan Bakanlar Kurulu, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman’da hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji spor kafilesindeki çocuk ve ailelerin “Görev Şehidi” sayılmasına karar verdi. Gazimağusa ve Yeniboğaziçi mezarlıklarındaki defin alanları “Şehitlik” olarak ilan edildi.

Şampiyon Melekler, depremin ikinci yıl dönümü olan 6 Şubat Perşembe günü düzenlenecek tören ve etkinliklerle anılacak.

-Anma töreni ve etkinlikler

Şampiyon Melekleri Anma töreni saat 10.30’da Gazimağusa Şampiyon Melekler Şehitliği’nde düzenlenecek. Ardından saat 11.30’da Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Şampiyon Melekleri Anma Programı gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 16.30’da Gazimağusa Polatpaşa Cami’de Şampiyon Melekler için mevlit okutulacak.

Anma etkinlikleri kapsamında, Şampiyon Melekler kafilesinden depremde hayatını kaybedip kabirleri Yeniboğaziçi Şehitliği, Atlılar, Dörtyol, Vadili ve Ulukışla kabristanlıklarında bulunanlar için de anma törenleri düzenlenecek.

Yeniboğaziçi Şehitliği’nde Mülkiye Dağlı, Abide Dağlı, Nazife Dağlı, Osman Çetintaş ile Havin Kılıç’ın kabirleri 13.30-13.45 saatlerinde, Atlılar Kabristanlığında Perihan Çetiner’in kabri 14.00-14.15 saatlerinde, Dörtyol Kabristanlığı’nda Bedriye Yeniçeri ve Ecem Yeniçeri’nin kabri 14.30-14.45 saatlerinde, Vadili Kabristanlığı’nda İbrahim Yakula’nın kabri 15.00-15.15 saatlerinde ve Ulukışla Kabristanlığı’nda Kaan Selim İş’in kabri 15.30-15.45 saatlerinde ziyaret edilecek.