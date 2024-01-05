Tarım Dairesi, 29 Aralık 2023 - 4 Ocak 2024 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerle ilgili gıda denetim sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, 19 ithal ürününden 16’sının, 30 yerli üründen 23’ünün temiz olduğu bildirildi.

İthal ürünlerde ıspanak, elma, havuçta, yerli ürünlerde biber, pırasa ve enginarda kalıntıya rastlandı.

-İthal ürünler

Limit üstü bitki koruma ürünü belirlenen, menşeine iade veya imha edilecek ithal ürünlerin *SVS Tic Ltd.'e ait ıspanak, NON’a ait Golden Elma, Mert Uluşan’a ait havuç olduğu açıklandı.

-Yerli ürünler

Öte yandan yerli ürünlerden kapya biberin tespit edilen limit üstü bitki koruma ürünü nedeniyle hasadının durdurulduğu, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen kırmızı acı biberin, pırasanın, yeşil çarli biberin ve enginarın imha edileceği bildirildi.

Kapya biberin Tatlısu köyü sakini Burhan Yıldız’a, kırmızı acı biberin Mağusa sakini Ali Tat’a, pırasanın Bostancı’da Yoran Tarım’a, yeşil çarli biberin Akdeniz köyü sakini Ertan Dönmez’e, enginarların İskele sakinlerinden Cemal Nizam, Hasan Nizam ve Tayfun Nizam’a ait olduğu kaydedildi.