DAÜ'den verilen bilgiye göre, Şampiyon Melekler Amfisi’nde “Beslenme ve Diyetetik" isimli panele DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da katıldı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç panelin açılışında yaptığı konuşmada, diyetisyenlerin toplum sağlığı açısından kritik bir rol üstlendiğini, diyetisyenliğin doğrudan yaşam tarzı ve yaşam kalitesi üzerinde belirleyici bir meslek olduğunu kaydetti. Kılıç, üniversite olarak bu alanda eğitim gören öğrencilerin sorgulayan, araştıran ve sürekli kendini geliştiren profesyoneller olarak yetiştirilmesine önem verdiklerini belirtti.

-Okburan

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gözde Okburan, beslenme biliminin birey ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasında temel bir rol üstlendiğini, diyetisyenlerin bilimsel bilgi ve etik değerler ışığında toplum sağlığına katkı sunan vazgeçilmez sağlık profesyonelleri olduğunu belirtti.

-Malkoç

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, beslenmenin yalnızca bireyin ne yediğiyle sınırlı olmadığını, büyümeden yaşlanmaya, hastalıklardan korunmadan tedavi süreçlerine, performanstan yaşam kalitesine kadar birçok alanla doğrudan ilişkili olduğunu dile getiren Prof. Dr. Malkoç, diyetisyenlerin sağlık ekibine sağladıkları katkı, bilimsel bakış açıları ve koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolleriyle vazgeçilmez bir konumda yer aldığını kaydetti.

-Yıldız

Panel moderatörü Prof. Dr. Emine Yıldız, panel öncesi gerçekleştirdiği konuşmada diyetisyenlik mesleğinin yalnızca obezite ve kilo kontrolüyle sınırlı bir alan olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, diyetisyenlerin temel görevinin bireyin sağlığını korumak, hastalıkların oluşumunu önlemek ve mevcut hastalıkların ilerlemesini engellemek olduğunu ifade etti.

Panelde, Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Dr. Dyt. Hidayet Ağören, Uzm. Dyt. Sılay Dal, Uzm. Dyt. Mualla Seray Birikim ve Dr. Dyt. Ayşen Yıldırım güncel beslenme yaklaşımları, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve diyetetik alanındaki mesleki deneyimlerini paylaştı.