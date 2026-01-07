Polis kayıtlarına göre, kazaların başlıca nedenleri arasında süratli araç kullanmak 16 olayla ilk sırada yer alırken, dikkatsiz sürüş 14, kavşakta durmamak 13, yakın takip 10 ve diğer etkenler 6 kaza olarak kayıtlara geçti. Meydana gelen kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarının 3 milyon 122 bin 17 TL olduğu bildirildi.

Kazaların ilçelere göre dağılımında Lefkoşa 19 kaza ile ilk sırada yer alırken, Gazimağusa’da 18, Girne’de 13, İskele’de 6, Güzelyurt’ta ise 3 trafik kazası meydana geldi.

Aynı tarihler arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 11 bin 832 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçları işlediği tespit edilen 1.805 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Rapor edilen suçlar arasında 764 sürat ihlali ve mobil araçlarla tespit edilen 61 sürat suçu öne çıkarken, ayrıca tehlikeli sürüş (10), dikkatsiz sürüş (33), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (131), ehliyetsiz araç kullanmak (14), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (61), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (19) ve emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (42) suçları yer aldı. Bunun yanı sıra trafik levha ve işaretlerine uymamak (118), trafik ışıklarına uymamak (6), muayenesiz araç kullanmak (80), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (40), izinsiz yolcu taşımacılığı yapmak (7), görüşü engelleyici cam filmi kullanmak (57), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (1), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak (11) ile 411 diğer trafik suçu da rapor edildi.

Denetimler kapsamında toplam 211 araç trafikten men edilirken, 11 sürücünün ise tutuklandığı açıklandı.