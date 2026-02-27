Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi, Lapta Eski Rum Mezarlığı’nda yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialar üzerine kamuoyunu bilgilendirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu çalışmaların belediye tarafından değil, Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yürütüldüğü vurgulandı.

Belediye, kazının tamamen insani amaçlarla, kayıp şahısların tespit edilmesi için yapıldığını ve ailelerden alınan izinler doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından alan düzenlemesinin ise yine Komite’nin bir alt organı olan Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında gerçeği yansıtmayan paylaşımlarla belediye üzerinden yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çekildi. Bu tür iddiaların hem yürütülen sürece hem de toplumun hassasiyetlerine zarar verdiği belirtildi.

Belediye, vatandaşlara doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemeleri ve yalnızca resmi açıklamaları esas almaları çağrısında bulundu.