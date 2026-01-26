Kadının bir yakını tarafından evinde ölü bulunmasının ardından polisin durumdan haberdar edildiğini yazan Fileleftheros, yapılan ilk incelemelerde kadının cesedinde herhangi bir yara izine rastlanmadığını belirtti.

Gazete polisin olayla ilgili araştırmasının sürdüğünü ekledi.

-Kaçak ikamet eden 21 kişi tutuklandı

Gazete başka bir haberinde ise Rum polisinin dün Limasol’da, Güney Kıbrıs’ta yasadışı olarak ikamet eden yabancıların tespit edilmesine yönelik operasyonu sonucunda, ülkede yasadışı bir şekilde ikamet ettikleri tespit edilen 21 yabancının tutuklandığını yazdı.

Haberde Rum polisinin diğer yetkili birimlerle iş birliği içerisinde, söz konusu şahısların derhal ülkelerine geri gönderilmelerine ilişkin prosedürleri başlattığı da kaydedildi.

- -Lüks araçlar kundaklandı

Alithia gazetesi ise haberinde 37 yaşındaki bir Romanyalı şahsa ait bir galerinin dün kundaklandığını ve kundaklama sonucunda galeride bulunan 7 lüks aracın maddi hasara uğradığını yazdı.

Limasol’un merkezindeki galerinin kapalı alanında bulunan 7 aracın dün sabah 4 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandığını kaydeden gazete, sahipleri farklı olan iki aracın ise tamamen yandığını belirtti.

Kundaklama sonucunda galerinin bulunduğu binanın da zarar gördüğünü yazan gazete, yapılan araştırmada olayın faillerinin binaya cam vitrini kırarak girdikleri ve ardından araçlara benzin döküp ateşleyerek ortadan kayboldukları kaydedildi.

- -Yedi kişi çeşitli suçlardan tutuklandı

Gazete başka bir haberinde ise Rum polisinin cumartesi akşamı Güney Kıbrıs genelinde gerçekleştirdiği kontrollerde 7 şahsı çeşitli suçlardan ötürü tutukladığı, 15 araca ise el koyduğunu yazdı.

Gazete söz konusu şahısların yasadışı uyuşturucu tasarrufu, bıçak taşıma ve alkol tesirinde araç kullanmaktan ötürü tutuklandıklarını belirtti.