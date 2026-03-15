Fileleftheros’a göre eski DİSİ Başkanı, Milletvekili Averof Neofitu, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Hristodulidis’in çağrısına olumlu cevap veren diğer Avrupalı liderlere minnettarlık belirterek, “Avrupa dayanışmasının, İran savaşının ötesinde, Trük işgalinden kurtulma mücadelemizde de yürürlükte olmasını diliyor, bekliyoruz.” dedi.

Neofitu bu gazeteye yaptığı açıklamada “Bu mücadelemizde Yunanistan’ın desteği kesindir ancak bu desteği bütün AB çerçevelemelidir.” dedi, şunları ekledi:

“Mevcut kriz ülkemize, uluslararası topluma, Kıbrıs sorununun işgal ordusu ve 60 garantileri olmadan çözülmesinin, yalnız Güney Doğu Akdeniz ve Orta Doğu için değil Avrupa için de kritik ve yegane güvenlik bacağı olacağını göstermesine fırsat tanıyor. Yine, Kıbrıs’ın bütününün güvenliği için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin NATO’ya üyeliğinin şart olduğunu anlamamız için de bir fırsattır.”

Öte yandan haftalık Simerini eski Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras’ın Atina’nın Güney Kıbrıs’a savaş uçağı ve fırkateyn göndermesini ve Kerpe adasına Patriot yerleştirmesini olumlu ve haklı olduğunu açıkladı.

Gazeteye göre, Yunan Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada “mevcut konjonktüre geçici alarm gözüyle değil, Helenizm’in bölgedeki caydırıcı varlığının kalıcı olarak düzenlenmesine fırsat olarak bakılması gerektiğini” öne süren Samaras, “eski savunma mimarilerinin artık yeni tehditlere karşı yeterli olmadığı” görüşün dile getirdi.

Aynı gazete, Savvas Yakovidis’in “’Kıbrıs Uzak Değil Yakın Olduğuna Göre Yunan Ordusu Burada Daimi Konuşlansın” başlıklı makalesine yer verdi.

Yakovidis “Şu an Yunanistan’ın garantör ama daha da önemlisi bir anne olarak Kıbrıs’a karşı taahhütlerini savaş uçaklarını ve fırkateynlerini kalıcı varlığa dönüştürmesi, Ortak Savunma Doktrini’ni Kıbrıslıların da etkin katkısıyla ulusal ve ana vatan yükümlük olarak yeniden işletmesi için tarihi bir fırsattır.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fileleftheros Rum yönetiminin Yunanistan’dan (Hellenic Aerospace Industry) Centauros İHA-savar sistemi satın alma, 4 tane de başka sistem sipariş etme prosedürünü ilerlettiğini yazdı.

Yunanistan’ın bu sistemleri bir yıl içerisinde hazır edebileceğine işaret edilen haberde, bölgedeki durum sebebiyle Rum yönetiminin bunları AB’nin SAFE programı dışında, öz kaynaklarıyla satın alma olasılığı bulunduğu kaydedildi.

Habere göre, Rum yönetimi Baf’taki Andreas Papandreu hava üssü ve Mari’deki Evangelos deniz üssünü büyük bir süratle geliştiriyor. Silahlanma programının yüzde 80’ini Fransa’dan karşılayan Rum yönetimi Yunanistan, İsrail ve diğer ülkelerden de silah sistemleri alıyor.

Rum yönetiminin “Kıbrıs’ın güvenliği” meselesini geniş ölçekte ele aldığını belirten gazete, “Türkiye’nin süregelen işgalini birinci öncelik alarak eylemlerini özellikle yakınımızda olup bitenlerle bağlantılı yürütüyor.” ifadesini kullandı.