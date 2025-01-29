Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre 29 Ocak 2025 tarihinde, saat 00.30 sıralarında Haspolat’ta meydana gelen olayda, 20 yaşındaki MD Sıfat Ahmed, kaldığı işyerine ait lojmanın ikinci katında balkon bölgesinde bulunduğu sırada yaklaşık 6.40 metre yükseklikten yere düşerek ağır yaralandı.
Olayın ardından genç, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.